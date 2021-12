»Det er en særdeles alvorlig sag«: 27-årig mand er tiltalt for planer om skoleskyderier

Artiklen er opdateret klokken 09.49

En 27-årig nordjysk mand havde sidste år planer om at udføre flere skoleskyderier i både Nord- og Østjylland.

Det mener i hvert fald anklagemyndigheden, der har rejst tiltale mod manden.

Specialanklager Kim Kristensen oplyser, at den 27-årige havde taget flere skridt for at kunne udføre sine planer.

Blandt andet havde han anskaffet sig våben og ammunition. Derudover har han haft en skarpladt pistol med sig rundt i det offentlige rum, anskaffet sig såkaldt taktisk beklædning og et køretøj til brug ved skyderiet, lyder det.

»Det er en særdeles alvorlig sag. Vi har tiltalt ham for at have planlagt at dræbe flere personer ved et eller flere skyderier på skoler i Nordjylland og Østjylland«, siger specialanklageren.

Motivet til de voldsomme planer skal ifølge anklagemyndigheden findes i ’personlige årsager’. Det er dog ikke noget, anklageren ønsker at uddybe nærmere, før sagen går i gang ved Retten i Aalborg næste år.

»På nuværende tidspunkt vil jeg ikke gå nærmere ind i, hvilke personlige årsager anklagemyndigheden mener, der har drevet den tiltalte. Men intet tyder på, at han har handlet sammen med andre. Det vil jeg godt allerede nu sige«, lyder det fra Kim Kristensen.

Søgte på nettet efter våben og skoler

Planerne om skoleskyderier begyndte allerede at tage form hos den tiltalte fra omkring 2015, lyder det i anklageskriftet. Blandt andet har den tiltalte søgt på internettet efter våben og specifikt om skoler i Nord- og Østjylland.

»Vi har på baggrund af efterforskningen en idé om, hvilke skoler det drejede sig om. Men det vil jeg også vente med at komme ind på«, siger Kim Kristensen.

Den 27-årige mand blev anholdt den 16. december sidste år. Siden april i år har han siddet varetægtsfængslet i surrogat på en psykiatrisk afdeling. Her skal han sidde frem til domsafsigelsen, der ventes i februar næste år.

Det er ifølge politiet en længerevarende efterforskning, der førte til anholdelsen af manden for nærmest præcis et år siden.

Hvad der fik politiet på sporet af manden, ønsker Kim Kristensen dog ikke at uddybe.

Den 27-årige nordjyde boede i Hobro, da han blev anholdt. Han nægter sig skyldig i anklagen.

Ritzau