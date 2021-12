Havde våben og ammunition: 27-årig mand er tiltalt for planer om skoleskyderier

Automatisk oplæsning

En 27-årig nordjysk mand er tiltalt for at have planlagt og forberedt skyderi på en eller flere skoler i Nord- og Østjylland, oplyser Nordjyllands Politi.

»Det er en særdeles alvorlig sag. Vi mener, at den 27-årige mand har udført adskillige forberedelseshandlinger med forsæt til at begå drab, herunder har han anskaffet sig skydevåben og skarp ammunition. Det er vores opfattelse, at han af personlige årsager ville udføre skyderi på en eller flere skoler i Nordjylland eller Østjylland«, siger specialanklager Kim Kristensen, Nordjyllands Politi.

Ritzau