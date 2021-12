Nordjyde lavede skoleskyder-manifest, købte pistoler, kniv og ammunition og prøvede at få fingre i en AR-15-riffel

Over en periode på cirka fire år arbejdede en nu 27-årig nordjyde på et manifest, hvori han beskrev sit ønske om at udføre et masseskyderi. Manden producerede også flere videoer om ønsket og planlægningen, lyder det i et anklageskrift mod ham.

Den nordjyske mand er tiltalt for at have haft planer om at begå flere skyderier på skoler i Nordjylland og Østjylland.

Og ifølge tiltalen mod ham havde han allerede taget en stribe skridt mod målet. Blandt andet sørgede han ifølge anklageskriftet for at få våbentilladelse, hvorefter han anskaffede sig to pistoler af mærkerne Colt og Glock. De blev - sammen med en kniv med en bladlængde på 18 centimeter, fundet af politiet, da efterforskere undersøgte hans hjem i Hobro.

Havde bestilt en automatriffel

Det var ikke nok: Manden havde - fremgår det af anklageskriftet - bestilt, men endnu ikke modtaget en AR-15-riffel via internettet. Det er et våben, der er velkendt i USA, hvor det er et yderst populært skydevåben, men også et våben, som er blevet benyttet til flere massakrer.