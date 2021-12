Sket i ugen: Så blev det atter jul i slyngelstuen

Fakta

Sagt i Ugen

Læge Maja Højgaard, nyvalgt i byrådet og viceborgmester i Brøndby (S):

»Læger, der stiller tvivl ved coronavaccine til børn, fordi det ’ikke er for børnenes skyld’, da de ikke bliver ret syge, glemmer, at vi rask væk vaccinerer alle for røde hunde for at passe på de ufødte børn. Vaccination er ikke en individuel behandling«.

(Twitter)

Verdenssundhedsorganisationen WHO’s generaldirektør, Tedros Adhanom Ghebreyesus:

»Omikron spreder sig i et omfang, vi ikke har set med tidligere varianter. Vi er bekymrede for, at folk underkender omikron som mild. Vi har efterhånden lært, at det er farligt at undervurdere denne virus«.

(Videnskab.dk)

Lederen dagen efter dommen:

»Inger Støjberg burde have gået mere omhyggeligt til værks i bestræbelsen for at beskytte de unge piger. Men hun fortjener tak for at handle resolut og ligeledes tak for at udholde et pres, som er næsten uden sidestykke i nyere tid«.

(Berlingske)

Chefredaktør Jakob Nielsen fra Altinget:

»Godt nok trist, at en så begavet politiker som Inger Støjberg vælger at reagere på Rigsrettens dom ved at spille dum og lade, som om det var en sag om barnebrude. Suk«.

(Twitter)

TV 2’s administrerende direktør, Anne Engdal Stig Christensen, erindrer et overnatningsseminar for fire år siden, hvor der også blev delt kondomer ud:

»Der var flere, der havde joket med nogle læderbukser, jeg havde på, og så sagde jeg noget i retning af, at jeg nok overlevede, hvis jeg blev klasket i røven. Det erkender jeg«.

(Ekstra Bladet)

Professor emeritus i ledelse Steen Hildebrandt om #MeToo-håndtering fra ledere som Anne Engdal Stig Christensen (TV 2), Michael Dyrby (tidl. B.T.) og Mikkel Borg Bjergsø (Mikkeller):

»Noget af det, der systematisk går galt, er, at lederne – for at sige det direkte – lyver. Og fordi de lyver, bevæger de sig – uden at ville det og uden at de til at begynde med opdager det – ud på en lang, umiskendelig og ubarmhjertig glidebane, hvor det ene lag af usandhed efter det andet skrælles af, og efterhånden kommer man nærmere og nærmere til noget, der ligner sandheden«.

(Børsen)

Peter Skaarup, retsordfører i DF, ved godt, at 300 danske dømte til afsoning i Kosovo vil give problemer med menneskerettighederne:

»Jeg er sikker på, at nogle af de udenlandske kriminelle får så meget medlidenhed med sig selv og får nogle emsige advokater til at rejse sager. Men jeg mener, at de godt kan pakke sammen«.

(Ritzau/AFP)

Morten Messerschmidt (DF), næstformand og formandskandidat efter Støjberg-dommen:

»Mest af alt tænker jeg på, hvordan vi kan være der for hende. Hvordan vi kan hjælpe hende (meget lang pause) videre«.

(TV 2 News)

Vis mere