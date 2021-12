18-årig kvindelig motorcyklist dræbt i ulykke

En 18-årig kvinde på motorcykel mistede tirsdag formiddag livet i en ulykke uden for Øster Højst i Sønderjylland.

Det oplyser politikommissær ved Syd- og Sønderjyllands Politi, Thomas Berg, til JydskeVestkysten onsdag.

Kvinden kom kørende i vestlig retning ad Adelvadvej mellem Emmerske og Øster Højst omkring klokken 10.40.

Hun opdagede for sent, at en 69-årig bilist foran hende kørte med nedsat hastighed eller var standset. Da hun forsøgte at lave en katastrofeopbremsning, påkørte hun bilens venstre side og hoppede af motorcyklen, skriver avisen.

Da hun hoppede af, blev hun ramt af en modkørende bil, som blev ført af en 35-årig mand.

Trods førstehjælp på stedet stod den unge kvindes liv ikke til at redde.

Familien til den 18-årige kvinde, der var fra Tønder, er underrettet.

ritzau