Region Hovedstadens sygeplejersker skal nå at afholde 440.000 ferietimer inden nytår

Kapaciteten på landets sygehuse er trykket i bund af, at sygeplejersker skal holde deres ferie inden årets udgang. Regeringen forsøger med en regelændring i sidste øjeblik for at få nogle til at komme på arbejde alligevel.