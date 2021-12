Minkavler afsløret med 126 ulovlige mink

Fødevarestyrelsen har onsdag morgen fundet 126 ulovlige mink hos en vestjysk minkavler.

Det oplyser styrelsen i en pressemeddelelse.

Fødevarestyrelsen aflivede minkene på stedet med en indsprøjtning. Ejeren er blevet politianmeldt.

Siden 29. december sidste år har det været ulovligt at have mink i Danmark, med mindre man har maksimalt fem mink.

Det var et anonymt tip, der fik Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold og politiet til onsdag morgen at besøge syv vestjyske minkfarme for at se, om der blev holdt mink på adresserne.

