Efter intern uenighed endte Enhedslisten med at finde Støjberg uværdig: »Den her sag er kommet så langt ud, at vi ikke kan se andre udveje«

»Det er et demokratisk problem, at vores grundlov er, som den er«, siger Enhedslistens retsordfører, efter at partiet besluttet at erklære Inger Støjberg uværdig til at sidde i Folketinget.