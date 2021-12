Torpederet dansk skib bugseres til land nær Simrishamn

Et svensk bjærgningsfartøj, ’Susanna A’, er onsdag i gang med at bugsere det danske skib ’Karin Høj’ til land. Det danske fragtskib blev natten til mandag torpederet af det britiske skib ’Scot Carrier’ mellem Bornholm og den svenske by Ystad. En person om bord på det danske skib er fundet omkommet inde i fartøjet. Yderligere en person savnes.

’Karin Høj’ er onsdag blevet bugseret ind til stranden Tobisvik lige nord for Simrishamn, oplyser nyhedsbureauet TT. Men det er ikke oplyst, hvilken havn det danske fartøj skal fragtes til. Skibet ligger med bunden i vejret, og i havn skal der gøres forsøg på at få det på ret køl.

To mænd på det britiske skib blev anholdt efter kollisionen mistænkt for at have været stærkt beruset under sejladsen. En 55-årig kroatisk mand er onsdag løsladt af svensk politi. Men sigtelsen mod ham opretholdes ifølge TT. Den anden er en britisk mand i 30’erne, og han skal forblive fængslet, oplyser anklagemyndigheden.

ritzau