Forsvarets driftsudgifter er løbet løbsk: »Det er dybt utilfredsstillende og dybt beklageligt«

Forsvaret har en ’ubalance’ på driftsudgifterne på 500 millioner kroner i 2022 og igen i 2023, skriver Forsvarsministeriet på sin hjemmeside.

Onsdag er forligskredsen bag Forsvarsforliget blevet orienteret om problemet. De planlagte driftsudgifter for Forsvaret de næste to år er en milliard kroner større end aftalt.

»Vi står med en aktuel udfordring i forhold til Forsvarets driftsøkonomi. Det mærkes i hverdagen for vores soldater. Lige nu er oplevelsen mange steder i Forsvaret, at det er svært at få enderne til at mødes på grund af stadig flere opgaver. Når vi adresserer problemet nu, er det, fordi det vil være uansvarligt at lade det køre ind i de kommende år«, skriver forsvarsminister Trine Bramsen (S) om ’ubalancen’, som er fundet i planlægningen af ’materiel- og it-drift’.

V: Dybt utilfredsstillende

Mens Forsvarsministeriet kalder det en ubalance, kalder Venstres finansordfører, Troels Lund Poulsen, det for et decideret forventet driftsunderskud. Og han er langtfra tilfreds med situationen.

»Forsvarsministeren har i dag – hårdt presset – fortalt os, at der er et forventet driftsunderskud på mindst 500 millioner kroner i 2022 og igen i 2023 i forhold til det, vi har aftalt politisk, siger han og fortsætter:

»Ministeren kan ikke give noget svar på, hvorfor der ikke er styr på driftsudgifterne. Og hun kan ikke forklare, hvorfor hun ikke har grebet ind tidligere. Det er dybt utilfredsstillende og dybt beklageligt, at vi er endt her«.

Ingen tillid til ministeren

Troels Lund Poulsen finder det ekstremt problematisk, at partierne bag forsvarsforliget ikke er blevet informeret før.

»Hvis vi laver en aftale i Folketinget, og den så ikke bliver fulgt, er den jo ingenting værd. Og derfor har vi heller ingen tillid til Trine Bramsen. Hun har siddet med åbne øjne og set på, at man opbygger et kæmpestort underskud, uden at hun har drøftet det med forligskredsen eller gjort noget som helst ved det«, siger Troels Lund Poulsen og fortsætter:

»Det er dybt skærpende, at vi først nu – 14 dage inden vi går ind i 2022 – får at vide, at økonomien er i frit fald.

ritzau