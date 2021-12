Historisk: Dom i kæmpe narkosag sprænger strafferammen

Hovedmanden i en narkosag, som politiet har kaldt ’Operation Goldfinger’, idømmes onsdag af Københavns Byret fængsel i 19 år og fire måneder. Straffen skyldes håndtering af i alt 920 kilo kokain. Gennem lang tid stod han i spidsen for et netværk, som indsmuglede kokain fra Holland, Belgien og Tyskland, fastslår retten. Stoffet var skjult i hemmelige rum i særligt indrettede biler. I dommen over den 43-årige mand indgår også en pistol og håndgranater.

Med dommen er der skrevet retshistorie, siger anklagerne efter afgørelsen i Københavns Byret.

»Vi er kommet i mål med at sprænge strafferammen for flere af de tiltalte. Det er aldrig sket før i en sag om narkotika«, siger senioranklager Annika Jensen, der sammen med specialanklager Lasse Biehl har ført sagen, hvor der gennem et år har været afholdt retsmøder i byretten.

Fakta ’Operation Goldfinger’ er Danmarks største narkosag Efter 64 retsmøder har Københavns Byret sent onsdag afsagt dom i en sag, som politiet har efterforsket under navnet ’Operation Goldfinger’. Anholdelserne skete i sommeren 2019.

Anklagemyndigheden påstod i tiltalen, at der blev indsmuglet i alt cirka 4,5 ton kokain, som blev blandet op til cirka 9 ton og solgt i Danmark, Sverige og Norge.

På grund af mængder og organiseringsgrad er det den hidtil største narkosag i Danmark, har en anklager sagt.

I dommen har byretten skåret mængderne væsentligt ned. Hovedmanden er dømt for 920 kilo.

I to souvenirbutikker i det indre København blev 25 millioner kroner fra handlen jævnligt afleveret, fastslår retten.

Som led i de kriminelle forretninger kørte en buschauffør i alt 30 millioner kroner til Nordmakedonien.

15 mænd var tiltalt. 12 af dem har albansk baggrund. En er blevet frifundet.

Kravet om straf lød på fængsel i sammenlagt 238 år. Byretten er i stedet landet på 178 år. Kilder: Oplysninger fremlagt i retsmøder. Vis mere

Da politiet i sommeren 2019 stormede hans villa på Amager, fandt de cirka fire millioner kroner i kontanter skjult på loftet. I flere år har den 43-årige levet under et falsk navn, mener dommeren og de to lægdommere.

Den højeste straf for narko er fængsel i 16 år. Men fem af de tiltalte mænd i sagen har fået en længere straf på grund af kriminalitetens ekstraordinære grovhed. De fleste dømte har albansk baggrund. Hovedmanden, der boede i en villa på Amager, straffes med fængsel i 19 år og fire måneder. Det er en såkaldt tillægsstraf, som skal lægges oveni de otte måneder, han tidligere fik i retten i Oslo. Dermed er sanktionen for hans vedkommende reelt 20 år, hvilket er den allerøverste grænse i straffeloven.