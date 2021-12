Tidligere bokser Patrick Nielsen idømt et års fængsel for grov vold mod ekskæreste

Den tidligere bokser og ’Vild med dans’-deltager Patrick Nielsen er ved Retten i Glostrup idømt et års fængsel for grov vold og trusler mod sin ekskæreste, skriver Ekstra Bladet og Se og Hør, som begge er til stede i retten.

Patrick Nielsen, der har skiftet karrieren som sports- og tv-kendis ud med en tilværelse som rocker i gruppen Satadarah, er dømt for blandt andet at have trampet kvinden i ansigtet og presset sin sko mod hendes hals, så hun besvimede. Kvinden, som er offer i sagen, er mor til Patrick Nielsens to børn. Hun blev udsat for eksbokserens vold i juli, og siden har Patrick Nielsen siddet varetægtsfængslet i sagen.

Det var i sommeren 2020, at Patrick Nielsen meldte ud, at han nu var en del af rockergruppen Satudarah MC. Kort efter lød meldingen fra Dansk Professionelt Bokse-Forbund, at Nielsens tid som professionel bokser var slut.

For det første havde han på daværende tidspunkt ikke haft licens i et år, og for det andet skulle han ikke gøre sig forhåbninger om at kunne generhverve den. I så fald ville forbundet finde et modtræk i vedtægterne.

»Så vil vi bruge paragraf 5, hvor der står, at hvis man bringer boksningen i miskredit, og det har han jo gjort, så er der ingen licens«, sagde bokseformand Jesper D. Jensen dengang til dagbladet B.T.

Anklagemyndigheden forlangte ved onsdagens retsmøde eksbokseren idømt to års fængsel. Men retten valgte at frifinde Nielsen for røveri i forbindelse med en episode i Ishøj i maj, hvor han var involveret i en voldelig episode. Anklagemyndigheden mente, at der var tale om et røveri, idet han tog en lommelygte fra sit offer, men retten har alene dømt for simpel vold.

Medierne, som har været til stede i retten, beretter, at Patrick Nielsen har valgt at acceptere rettens dom. Han vil altså ikke anke. Til gengæld vil han gerne løslades fra varetægtsarrest og afsone resten af dommen på et senere tidspunkt. Det har retsformanden imidlertid afvist, og dermed må eksbokseren tilbringe julen i arresten.

