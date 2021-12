Ny aftale sætter navn på det land, hvor Danmark vil leje 300 fængselspladser

Partierne bag en ny, flerårig aftale for Kriminalforsorgen er enige om at leje 300 fængselspladser i Kosovo. Derudover skal fængselskapaciteten i Danmark udvides med flere hundrede pladser. Det skal gøre det muligt at håndtere op mod 1.000 flere indsatte end i dag, oplyser justitsminister Nick Hækkerup (S) onsdag efter at have forhandlet aftalen på plads med Dansk Folkeparti, SF og Konservative.

Aftalen tilfører fire ekstra milliarder kroner til de nye initiativer. Den gælder for perioden 2022-2025 og omhandler også en forstærket indsats for at tiltrække og fastholde fængselsbetjente.

Opdateres ...

Ritzau