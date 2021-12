Socialdemokratiet følger trop: Inger Støjberg skal forlade Folketinget

Socialdemokratiet kan heller ikke finde Inger Støjberg værdig til at fortsætte i Folketinget efter dom i Rigsretten.

Det siger politisk ordfører Jeppe Bruus (S) efter et gruppemøde torsdag.

»Vi har brugt tid på at drøfte det med hinanden, da vi betragter det som en meget alvorlig sag. Det er heldigvis meget sjældent, at vi skal tage stilling til en sådan sag her i Folketinget«.

»Men på baggrund af den dom, der er, må vi ligesom en række andre partier erklære hende uværdig«, siger Bruus.

Han uddyber, at Socialdemokratiets folketingsmedlemmer er enige om at erklære Støjberg uværdig.

Allerede onsdag stod det dog klart, at den tidligere Venstre-profil, der i dag er løsgænger i Folketinget, snart får sparket ud af Christiansborg, da der er et flertal for det.

En række partier, heriblandt Venstre, meldte ud, at Støjberg var uværdig til at fortsætte som folketingsmedlem.

Men ifølge Jeppe Bruus kunne Socialdemokratiet ikke have taget stilling til det før, selv om det er et af de sidste partier til at beslutte sig.

»Det her gruppemøde har været den første anledning til at træffe den her konklusion. Vi har ikke været i tvivl som sådan, men det er klart, at det ikke er noget, vi har taget let på«, siger han.

Mandag blev Inger Støjberg idømt 60 dages ubetinget fængsel i Rigsretten.

Det var i forbindelse med instrukssagen om ulovlig adskillelse af asylpar, hvor den ene var mindreårig, i 2016. Dengang var Støjberg udlændinge- og integrationsminister.

Kristendemokraterne tilslutter sig det store flertal

Af partierne i Folketinget mener Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige, at Støjberg fortsat er værdig til at være medlem af Folketinget.

DF har meddelt Folketingets administration, at partiet vil have ophævet den såkaldte clearingaftale, når der skal stemmes i Folketinget om Støjbergs værdighed.

Det betyder kort fortalt, at alle medlemmer af Folketinget skal møde frem og fysisk afgive deres stemme, hvis de vil være sikre på resultatet.

Normalt bruger Folketinget clearingaftaler, når der skal stemmes. Det er en uformel aftale mellem partierne, der sikrer, at medlemmer kan blive væk fra afstemninger, uden at det ændrer på et eventuelt flertal. Medlemmerne kan så bruge tiden på andet arbejde.

Når et medlem af Folketinget bliver erklæret uværdig, kan vedkommende godt vælges igen ved et valg. Så kan Folketinget vælge at erklære vedkommende uværdig igen.

Noget lignende er tidligere sket for Fremskridtspartiets frontfigur Mogens Glistrup. Han blev stemt ud af Folketinget i 1983, men blev valgt ind igen i 1984 fra fængslet. Her valgte Folketinget at erklære hans valg ugyldigt.

Han blev dog atter valgt i 1987. Og da han havde afsonet sin straf, fandt Folketinget ham nu værdig.

Om Støjberg siger Bruus, at Socialdemokratiet ikke kommer til at stemme for, at den tidligere minister er uværdig, hvis hun bl