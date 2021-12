Far og søn skyldige i drab - men det var ikke religiøst motiveret

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

To mænd er ved Retten i Randers kendt skyldige i drab på en 44-årig afghansk kvinde 17. september sidste år.

Kvinden blev fundet dræbt med 19 knivstik i hovedet, halsen og på kroppen.

Anklagemyndigheden havde rejst tiltale for, at der var tale om et såkaldt æresrelateret drab motiveret af, at kvinden ikke var rettroende muslim.

Men det har nævningetinget afvist.

Retten finder, at drabet blev begået i forening mellem de to mænd, der er henholdsvis kvindens søn og ægtemand.

Baggrunden for drabet var efter rettens vurdering en konflikt mellem ægtefællerne om et skøde.

Desuden beskyldte parterne gensidigt hinanden for utroskab.

Men der er ifølge retten ikke belæg for at sige, at konflikten mellem de to havde holdepunkt i kvindens religion.

Den 18-årige søn har erkendt at have forvoldt kvindens død. Men han hævdede i retten, at det skete i nødværge.

Moren havde grebet en køkkenkniv og var gået til angreb på ham, forklarede han i retten.

Hun var ifølge sønnen utilregnelig og udadreagerende, fordi hun var påvirket af en dæmon.

Den forklaring har retten afvist som utroværdig.

Den 60-årige far nægtede sig skyldig i alle anklager. Han hævdede, at han ikke var til stede i lejligheden, da drabet blev begået.

Også denne forklaring har retten afvist. Blandt andet på baggrund af, at der blev fundet blod og dna fra kvinden på mandens tøj.

Hvem der gjorde hvad, kan retten ikke fastlægge.

Sønnen var 17 år på gerningstidspunktet, og anklagemyndigheden mente, at faren havde udnyttet sin søns unge alder og afhængighedsforholdet til sin far.

Men det har retten afvist.

Faren kom til Danmark med sin ældste søn i 2015. To år senere kom kvinden og de øvrige fem børn til landet.

I en talebesked fra moren, der blev optaget før drabet, sagde kvinden, at hun ønskede at gøre sig fri af faren.

»Jeg tilhører ingen af jer. Jeg vil stå på mine egne fødder«, sagde hun blandt andet i beskeden, som blev afspillet i retten.

Kvinden ønskede også at blive skilt fra sin mand, fortalte parrets 20-årige datter i retten.

Men det havde faren - ifølge datterens forklaring - afvist.

Anklager Philip Møller, Østjyllands Politi, er overrasket over skyldkendelsen.

»Det overrasker mig, at man ikke lægger mere vægt på de beskeder, jeg har dokumenteret i sagen, og som efter min vurdering belyser, at der var tale om et æresdrab«, siger han.

Efter skyldkendelsen skal retten finde en passende straf.

Det ventes at ske fredag. Anklageren har på forhånd sagt, at han går efter en fængselsstraf til begge tiltalte samt udvisning af landet for bestandigt.

ritzau