Ny ordning indføres fra i dag: »Den kan hjælpe til, at vi får pillet de dårlige æbler ud, inden de forrådner en hel kultur«

Den har haltet i årevis, beskyttelsen og anseelsen af whistleblowere; samvittighedsfulde borgere, der gør anskrig over oplevede ulovligheder eller misforhold i organisationer. Så sent som i oktober måtte hærchef, generalmajor Gunner Arpe Nielsen, gå ud og undskylde, at han i et tv-indslag havde omtalt Forsvarets whistleblowerordning som en »stikkerlinje«.

Skubbet på vej af et EU-direktiv indføres der med virkning fra i dag et krav om, at alle offentlige myndigheder med 50 ansatte og virksomheder med over 249 ansatte har etableret en intern whistleblowerordning. Derudover indføres der for alle en ekstern whistleblowerordning, som Datatilsynet er sat til at administrere.