Der er risiko for, at menneskerettigheder vil blive krænket, hvis Danmark ender med at indgå en aftale med Kosovo om leje af fængselspladser til dømte personer, som skal udvises.

Sådan lyder det fra flere menneskerettighedsorganisationer. De er især bekymrede for, at retten til familieliv ikke kan overholdes. Også Landsforeningen af Forsvarsadvokater ser problemer i den nye aftale. Justitsminister Nick Hækkerup (S) har ellers sagt, at der bliver tale om forhold svarende til de i danske fængsler.