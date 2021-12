Det første, som falder professor i kriminologi Linda Kjær Minke ind om regeringsaftalen om leje af fængselspladser i Kosovo er ’godstransport’.

»Når der ikke er plads til alle indsatte i fængslerne i Danmark, så lejer vi os ind i et fængsel i et andet land, og det virker umiddelbart, som om fængselsaftalen er et udtryk for, at man betragter mennesker som gods, der bare kan transporteres rundt«, siger professoren fra Syddansk Universitetscenter.