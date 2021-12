17-årig dreng mistænkes efter knivstik i Søborg

En 17-årig dreng er mistænkt for at have medvirket til drabsforsøg i forbindelse med et knivstikkeri onsdag i Søborg. Drengen blev torsdag fremstillet i et grundlovsforhør med krav om varetægtsfængsling, men dommeren valgte at løslade ham, skriver Københavns Vestegns Politi på Twitter.

»Retten bestemte, at der ikke var grundlag for fængsling og løslod ham«, skriver politiet.

Sigtelsen mod drengen opretholdes dog.

En mand, som politiet ikke oplyser alderen på, blev onsdag eftermiddag stukket med kniv. Manden blev bragt til behandling på hospitalet. Det er han fortsat torsdag, men politiet oplyser ikke nærmere om hans tilstand.

Den 17-årige mistænkes for at have en rolle i knivstikkeriet og er sigtet for medvirken til drabsforsøg. Foruden drengen blev en anden person anholdt i forbindelse med episoden, men han blev ikke krævet fængslet og blev løsladt af politiet.

Det var onsdag ved 14.30-tiden, at Københavns Vestegns Politi rykkede ud til Søborg Parkalle. Da oplyste politiet, at det arbejdede ud fra, at en mand var blevet stukket med kniv i en lejlighed og bagefter var gået ud på gaden og herfra kørt til behandling på hospitalet.

Politiet hører gerne fra vidner, der kan have set noget i forbindelse med episoden. Politiet kan kontaktes på telefon 4386 1448.

ritzau