Min ven sagde, at dansk politik var blevet kedelig. Han tog fejl

Har du tænkt på, at dansk politik er blevet noget mere stillestående? Noget mere kedelig? Og noget mere forudsigelig end det, du beskæftiger dig med i Europa?«.

Vi skal tilbage til slutningen af marts. Jeg havde netop ringet og fortalt en god ven, at jeg havde fået nyt job som politisk analytiker, og at jeg derfor i løbet af sommeren ville forlade Bruxelles og mit job som EU-korrespondent for at vende hjem til Danmark og dansk politik.