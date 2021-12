Politiet beslaglægger 24 giftslanger hos 37-årig

Den specialiserede dyrevelfærdsenhed ved Nordjyllands Politi har torsdag beslaglagt 24 giftslanger hos en 37-årig mand i Aalborg, skriver Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse. Det er ikke lovligt for private at have en række slanger – herunder de giftslanger, der blev fundet hos den 37-årige.

Politikommissær Henrik Jensen, der er leder af den specialiserede dyrevelfærdsenhed i Nordjyllands Politi, fortæller, at manden i længere tid har samlet på giftslanger. Han har desuden forsøgt at få slangerne til at formere sig.

Den 37-årige har forklaret, at man har kunne købe slangerne på krybdyrsmesser rundtomkring i Europa. Og ifølge Henrik Jensen var det noget af en samling, manden efterhånden havde fået.

»Slangerne var alle asiatiske og afrikanske hugorme. Og alle var giftige for både mennesker og dyr og ulovlige at være i besiddelse af«, siger han i pressemeddelelsen.

Politiet har siden overdraget slangerne til Randers Regnskov, der har tilladelse til at holde den slags slanger.

Aktionen er sket i samarbejde med flere offentlige myndigheder. Henrik Jensen fortæller, at politiet fik henvendelser fra en anden myndighed.

»De var ikke helt konkrete, men gik på, at der var mistanke om, at der var slanger«, siger Henrik Jensen, der dog ikke vil fortælle, hvilken myndighed oplysningerne kom fra.

Den 37-årige mand er desuden blevet sigtet for overtrædelse af bekendtgørelsen om privates hold af særlige dyr, oplyser Henrik Jensen.

ritzau