Stor våbenhandel på rasteplads gav overraskende straf

En stor sag om international våbenhandel er torsdag blevet afgjort af Vestre Landsret. I sagen blev i alt 45 pistoler leveret af forklædte politifolk på henholdsvis rastepladsen Ejer Bavnehøj og i Vamdrup. Straffene ligger langt fra, hvad anklagemyndigheden gik efter.

»Jeg er meget overrasket«, siger senioranklager Jesper Klyve fra Statsadvokaten i Viborg, om udfaldet.

Den svenske hovedmand drev et mindre sikkerhedsfirma i Göteborg. Han er blevet idømt fængsel i syv år. På den mørke del af internettet, som kaldes ’the dark web’, indgik han under det falske navn Jim Brandt aftaler om køb af våben. Ud over de to leverancer i Jylland havde han bestilt yderligere 38 pistoler. Sælgerne var i virkeligheden betjente fra den amerikanske politimyndighed Homeland Security Investigations. De havde åbnet et butiksvindue på nettets mørke sider.

I Danmark blev PET og Særlig Efterforskning Vest inddraget i efterforskningen. Den førte til, at de to overdragelser blev gennemført. Det blev en såkaldt agentoperation. Forinden havde dommere godkendt politiets optræden. På rastepladsen ved Skanderborg havde PET en drone i luften for at overvåge begivenhederne, da et serbisk ægtepar i en bil med deres lille barn på bagsædet mødte frem på et aftalt tidspunkt.

Den serbiske mand var blevet sendt afsted af den svenske hovedmand. Han havde 25.500 euro med sig i skjortelommen, da han nærmede sig en varevogn og fik forevist to pistoler af forklædte politifolk. Straks derefter blev han anholdt. Manden er torsdag idømt fængsel i fire år. Hustruen har fået tre år. Desuden er en rumænsk statsborger, som ligeledes stod i forbindelse med manden i Göteborg, dømt for en forudgående hændelse i en lejlighed i Vamdrup. Her tog han imod en pakke med 20 pistoler, som et forklædt bud havde båret op til ham. Resultatet er fængsel i fire år.

Torsdagens afgørelse er en lempelse i forhold til den dom, som Retten i Horsens afsagde for et år siden. Og det udtrykker en af forsvarerne tilfredshed med.

»Det svarer i store træk til, at straffene er udmålt til det halve af, hvad anklagemyndigheden påstod«, fastslår advokat Jan Schneider.

Han mente dog, at frifindelse var det rigtige resultat. Agentoperationen var indledt i USA på en måde, som strider imod dansk ret, har han sagt. Anklagemyndigheden havde derimod lagt op til, at bagmanden i Göteborg skulle have omkring 12 års fængsel. Men landsretten fastslår ligesom byretten, at der ikke var tale om såkaldt »særdeles skærpende omstændigheder«. Derfor kunne strafferammen ikke sprænges.

Måske vil anklagemyndigheden forsøge at komme videre til landets øverste domstol.

»Vi overvejer, om der er grundlag for at søge sagen indbragt for Højesteret«, siger senioranklager Jesper Klyve.

Samme skridt overvejer advokat Jan Schneider og hans klient. Men i givet fald vil formålet for ham være at få stemplet efterforskningen som ulovlig og at opnå frifindelse.

ritzau