Gratis selvtest på vej til ansatte i ældreplejen

For at beskytte ældre og udsatte på sociale tilbud vil der fra mandag som noget nyt være gratis selvtest for covid-19 til ansatte og pårørende. Det skriver Social- og Ældreministeriet i en pressemeddelelse.

Sammen med anden testindsats skal det være med til at begrænse smitten både hos de ansatte og hos borgerne. Der ud over er der nu mulighed for at kræve, at de ansatte lader sig teste.

»Med selvtest til medarbejdere og besøgende vil vi sikre, at man lokalt kan værne mod at bringe smitten ind«.

»Og vi fjerner en af de barrierer, der i en travl hverdag kan afholde nogle medarbejdere og pårørende fra at blive testet, før de kommer i kontakt med ældre og sårbare mennesker«, skriver social- og ældreminister Astrid Krag (S) i meddelelsen.

Hun opfordrer samtidigt alle ansatte, pårørende og beboere til at lade sig vaccinere mod covid-19.

Smitten med covid-19 var sidste år endog meget hård ved særligt plejehjemsbeboere, der ofte er særligt sårbare. Det er blandt andet derfor, at der nu er et stort fokus på at mindske smitten her.

De gratis selvtest vil blive uddelt til kommunerne, der så vil sørge for at fordele dem til de ansatte. Allerede søndag forventer ministeriet, at otte millioner selvtest vil være hos kommunerne.

»Smitten stiger, og situationen er alvorlig for de mennesker, der risikerer at blive svært syge af covid-19«.

»Derfor er det afgørende at holde smitten ude af plejehjem og sociale tilbud, og vi prioriterer af den grund de ældre og de sårbare borgere højest, når vi nu optrapper testindsatsen«, skriver Astrid Krag i meddelelsen.

I den seneste tid er smitten med covid-19 i Danmark steget voldsomt. Det er ikke mindst sket i takt med, at varianten Omikron er kommet til Danmark.

Fredag forventes Folketingets sundhedsordførere at blive informeret om, at regeringen ønsker at indføre yderligere restriktioner for at begrænse smitten.

