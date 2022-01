Piller til gravide kom på markedet ved hjælp af lyssky metoder - og Lægemiddelstyrelsen opdagede intet

I 2012 skaffede en gruppe danske læger en pille til igangsættelse af fødsler i Indien i strid med reglerne.

Lægerne var overbevist om, at tabletterne ville redde liv – og ud over det kunne de få driften af de pressede fødegange til at hænge bedre sammen. Lægemiddelstyrelsen skulle sørge for, at pillerne var sikre for de gravide og deres ufødte børn, men lod medicinen slippe igennem utestet og gav misvisende oplysninger om pillerne til Folketinget. Og det var kun begyndelsen på problemerne.