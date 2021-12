Far og søn idømt fængsel og udvisning for drab på mor

Automatisk oplæsning

Den 60-årige Abdul Hafiz Behruz er blevet idømt 12 års fængsel for at have dræbt sin kone i forening med sin 18-årige søn. Den 18-årige idømmes otte års fængsel for drabet på moren. Derudover udvises den dømte ægtemand og søn til Afghanistan, hvor de begge er født og opvokset. Det har Retten i Randers fredag besluttet.

Det var på Nørrebrogade i Randers, at den 44-årige kvinde 17. december sidste år blev stukket ihjel af sin ægtemand og søn. Kvinden blev fundet dræbt med 19 knivstik i hovedet, halsen og på kroppen.

Under anklager Philip Møllers afsluttende procedure nævnte han flere gange, at en række skærpede omstændigheder fandt sted. Advokat Henrik Garlik, som repræsenterer den 18-årige mand, er dog dybt uenig med anklageren.

»Jeg ser en rystet anklager, der ikke har styr på påstande«, sagde advokaten med en hård tone.

»Det der sker her, er, at anklagemyndigheden taler om skærpende omstændigheder, som ikke er bragt frem før. Hvorfor er de ikke skrevet ind i anklageskriftet«, spurgte Henrik Garlik.

De to dømte mænd udførte drabet i forening og efter forudgående aftale. Det er den eneste skærpende omstændighed, som retten har fundet bevist. Sønnen var på gerningstidspunktet 17 år.

Den 60-årige far har tidligere forklaret, at han vil blive anholdt i Afghanistan, hvis han bliver udvist. Det skyldes, at han inden sin ankomst til Danmark havde en finger med i en stor korruptionssag i sit hjemland. Han frygter derfor at blive sendt hjem.

Hans advokat Karina Skou argumenterede også for, at det må være en formildende omstændighed, at Abdul Hafiz Behruz’ øvrige børn bor i Danmark, at han er højt uddannet, og at han er tidligere ustraffet. Det er retten ikke enig i.

Anklagemyndigheden havde rejst tiltale for, at der var tale om et såkaldt æresdrab. Det skulle være motiveret af, at kvinden ikke var rettroende muslim. Og at den 44-årige kvinde i faren og sønnens øjne var en utro kvinde. Det har retten ikke fundet bevist.

Den 18-årige søn har erkendt at have forvoldt kvindens død. Men han har i retten hævdet, at det skete i nødværge. Ifølge hans forklaring blev han først stukket af moren med en køkkenkniv, og derfor gik han selv til angreb. Den forklaring har retten fundet utroværdig, da det efter bevisførelsen kan lægges til grund, at den 18-årige påførte sig selv skader med en kniv, så det så ud som om, at han var blevet angrebet af moren.

Begge dømte har udbedt sig betænkningstid i forhold til, om de vil anke dommen til landsretten.

ritzau