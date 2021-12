Mand indlagt med skudsår efter formodet skyderi i Brøndby

Politiet er talstærkt til stede i Ulsøparken i Brøndby efter et formodet skyderi kort før midnat fredag.

Det oplyser vagtchef ved Københavns Vestegns Politi Daniel Benner natten til lørdag.

Han fortæller, at en mand er blevet indlagt med skudsår på Rigshospitalet i forbindelse med episoden.

Hans præcise tilstand kendes ikke, men politiet melder lørdag morgen på Twitter, at han er uden for livsfare.

Betjente, hundepatruljer og efterforskere har hele natten været til stede i området, der er blevet afspærret, for at undersøge de nærmere omstændigheder.

Københavns Vestegns Politi forventer, at efterforskningsarbejdet fortsætter en rum tid endnu.

Ifølge vagtchefen fik politiet klokken 23.34 anmeldelser fra flere borgere, der havde hørt skud i området omkring Ulsøparken.

Det vides ikke, om der er blevet affyret et eller flere skud, eller om politiet har fundet nogle projektiler på stedet.

Politiet ønsker ikke at oplyse offerets alder eller andet om personen.

»Det, jeg kan sige lige nu, er, at vi stadig efterforsker, og at vi fortsat er ved at undersøge, hvad vi har at gøre med derude, siger Daniel Benner lørdag morgen.

»Vi har selvfølgelig nogle formodninger om, hvad der er sket, men lige nu kan jeg ikke sige mere.

ritzau