Regioner omsætter vinterpakke til kontante bonusser til ansatte

Tre regioner er indtil videre blevet enige med de faglige organisationer om, hvordan pengene fra vinterpakken skal fordeles.

Det drejer sig om Region Hovedstaden, Region Sjælland og Region Midtjylland.

En del af pengene går blandt andet til kontante bonusser.

I begyndelsen af december afsatte regeringen en vinterpakke på en milliard kroner til sundhedsvæsnet.

Efterfølgende fordelte regionerne pengene mellem sig.

Det er regionerne selv, der beslutter, hvordan pengene skal bruges. Det skal ske efter aftale med de relevante faglige organisationer.

Fredag meddelte tre regioner så, at de aftaler er på plads.

I Region Midtjylland kan medarbejdere i særligt vagtbelastede afsnit få en fastholdelsesbonus på 10.000 kroner.

Omkring 11.000 ansatte på regionens hospitaler lever op til kriterierne for, hvornår et afsnit er særligt vagttungt.

Desuden vil der fra mandag og frem til udgangen af marts blive givet en ekstra belønning på 200 kroner i timen til de medarbejdere, der påtager sig overarbejde eller frivilligt ekstraarbejde.

»Det gør vi for at give dem en håndsrækning og også en anerkendelse af den ekstra indsats, de kommer til at levere i et presset sundhedsvæsen i den kommende tid«, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

Med et fokus på fastholdelse mener han også, at der generelt vil være attraktive vilkår for de ansatte i sundhedsvæsenet i regionen.

»Jeg tror, at mange vil se på det og sige, at det faktisk er en ordentlig måde, vi behandler vores medarbejdere på, også i en presset situation«.

»Så måske kunne man tænke sig at være ansat hos os. Sådan håber jeg, at man ser på det - både for dem, der er der nu, og dem, der overvejer at søge«.

Anders Kühnau siger, at pengene svarer til mere end det dobbelte af, hvad der er givet i realvækst til hospitalerne i hele 2021.

»Jeg synes, det er en rigtig god og attraktiv aftale, og jeg håber, at det er nok til, at mange vil vælge at blive og yde en ekstra indsats, selv om jeg godt ved, at mange synes, de har arbejdet meget i lang tid«, siger han.

Han forventer, at fagorganisationerne tilslutter sig aftalen mandag.

Også i Region Sjælland kan ansatte se frem til bonusser på op til 12.000 kroner. Det afhænger af, hvilket afsnit de er ansat på.

»Det er engangsmidler, og derfor bliver det udbetalt som engangsbeløb. Det handler om at anerkende den ekstraordinære indsats, der bliver ydet, og om at sikre, at vi kan komme godt igennem vinteren«, siger regionsrådsformand Heino Knudsen (S).

Region Syddanmark oplyser lørdag, at en aftale ventes at falde på plads i begyndelsen af den kommende uge.

I Region Nordjylland forventer parterne at lande en aftale i løbet af næste uge.

ritzau