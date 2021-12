Danskernes holdning til #MeToo-debatten afhænger af partifarve

Der er en klar politisk forskel på, om man mener, at #MeToo fylder for meget i den offentlige debat. Det viser en meningsmåling, som Megafon har foretaget for Politiken om danskernes holdning til #MeToo 14.-15. december blandt 1.010 repræsentativt udvalgte danskere.

For imens over halvdelen af danskerne, som til sidste folketingsvalg stemte enten til højre for midten eller på Socialdemokratiet, synes, at #MeToo fylder for meget eller alt for meget i den offentlige debat, ser det anderledes ud blandt dem, der stemte på Radikale Venstre, SF, Enhedslisten eller Alternativet.