Én fængslet til efter nytår i ekstremt hemmelig sag

En mand, som i forrige uge blev anholdt for at have lækket højt klassificerede oplysninger fra sit job i en efterretningstjeneste, kommer nu til at tilbringe jul og nytår bag tremmer.

Mandag klokken 10 udløb hans varetægtsfængsling, og der var planlagt et retsmøde, men Københavns Byret oplyser, at den mistænkte frivilligt er gået med til at lade sig fristforlænge i tre uger.