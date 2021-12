Nye anbefalinger: Sådan skal du forholde dig som nær kontakt

Mandag har Sundhedsstyrelsen meldt nye anbefalinger ud for nære kontakter. Ifølge de nye anbefalinger defineres man nu kun som nær kontakt, hvis man har været udsat for smitte i eget hjem.

Har man derimod eksempelvis været tæt på en covid-19-smittet ven, kollega, studie- eller klassekammerat uden for hjemmet, er man ikke nær kontakt, men det anbefales, at man bliver testet. Man skal ikke gå i selvisolation.

Siden 29. november har Sundhedsstyrelsen haft særlige anbefalinger for nære kontakter, som havde været udsat for smitte med omikronvarianten. Disse gælder nu ikkelængere.

Omikronvarianten nu så udbredt i samfundet, at Sundhedsstyrelsen vurderer, at det vigtigste er at stoppe smitten i hjemmet, hvor riskoen for, at sygdommen bliver overført fra person til person, er størst.

Her følger, hvordan du skal forholde dig ifølge de nye retningslinjer.

Hvis du bor sammen med en smittet (eller har været tilsvarende tæt på, eksempelvis en kæreste eller overnattende gæster):

Du skal gå i selvisolation, og du skal testes på dag 4 og 6, efter du sidst var sammen med den smittede person. Den test, du tager på dag 4, skal være en PCR-test, mens testen på dag 6 bør være en kviktest.

Du kan ophæve din selvisolation, hvis din test på dag 4 er negativ.

Hvis du har fået tredje vaccinestik, behøver du ikke gå i selvisolation. Men du anbefales at tage en kviktest hurtigst muligt samt PCR-test på dag 4 og igen en kviktest på dag 6.

Hvis du har været smittet med covid-19 inden for de seneste 12 uger, skal du hverken isolere dig eller blive testet, medmindre du får symptomer.

Hvis du har været tæt på andre, der har været smittet (eksempelvis en ven, kollega, studie- eller klassekammerat):