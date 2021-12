Messerschmidt smider fløjlshandskerne inden ankesagen: »Vi kommer til at køre et noget mere offensivt forsvar«

Det var en selvsikker Morten Messerschmidt (DF), der mandag mødte op i Østre Landsret, hvor ankesagen mod ham begyndte. Ved Retten i Lyngby blev næstformanden for Dansk Folkeparti idømt seks måneders betinget fængsel for EU-svig og dokumentfalsk.

Men kort efter byrettens dom anklagede Morten Messerschmidt retsformanden, Søren Holm Seerup, for at være inhabil i sagen. Han havde nemlig, viste det sig, liketet opslag på Facebook fra tidligere minister Søren Pind (V), der var kritisk over for Morten Messerschmidt.