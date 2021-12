Partier kræver svar: Stemte kronprinsen Vinter-OL til Beijing?

Regeringen har i ugevis tøvet med at bekende kulør i spørgsmålet om en mulig diplomatisk boykot af Vinter-OL i Beijing, hvor en rekordstor dansk OL-trup skal i ilden til februar. Meget tyder imidlertid på, at Danmarks kommende statsoverhoved, kronprins Frederik, selv kan have spillet en aktiv rolle i, at vinterlegene havnede i Kinas hovedstad. Kronprinsen deltog på den kongres i den Internationale Olympiske Komite (IOC), der 31. august 2015 placerede legene i Beijing, der sidenhen er blevet en varm politisk kartoffel i vestlige hovedstæder.

I protest mod menneskerettighedssituationen i Kina har USA, Storbritannien, Canada og Australien bebudet en diplomatisk boykot af Vinter-OL. De vigtigste EU-hovedstæder har svaret henholdende, og EU-landene er indbyrdes uenige. Herhjemme har SF, Venstre, Liberal Alliance og de radikale advokeret for at følge USA, men helst i samarbejde med EU-partnere. Regeringen er uafklaret, mens kronprinsen allerede for seks år siden beskæftigede sig med problemet.