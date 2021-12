Politi anholder mand to år inde i mystisk drabssag

Sydøstjyllands Politi har anholdt og sigtet en 44-årig mand for drab på en 38-årig kvinde, som for to år siden blev fundet død i et sommerhus i Give, oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Iben Salling Syrik blev fundet død i et udendørs spabad ved sommerhuset 9. december 2019 om morgenen af et familiemedlem, som var taget hen til sommerhuset, efter at hun ikke var dukket op for at fodre dyr i en nærliggende stald.

Umiddelbart efter blev en person anholdt. Men i løbet af knap et døgn blev vedkommende løsladt igen. Siden er der offentligt ikke blevet meldt nyt om anholdte i sagen. Indtil nu.

Den 44-årige mand, der tirsdag blev anholdt, fremstilles i grundlovsforhør ved Retten i Kolding onsdag klokken 10.

ritzau