To mænd sigtes for skuddrab i frisørsalon

Københavns Vestegns Politi har anholdt to mænd, der er sigtet for et skuddrab 3. december i en frisørsalon i Islev i Rødovre Kommune, hvor en 17-årig bulgarsk dreng blev dræbt. Det oplyser efterforskningsleder Henrik Hougaard fra Københavns Vestegns Politi til Ekstra Bladet. Københavns Vestegns Politi bekræfter det desuden over for Ritzau.

Skyderiet var et af flere i København og omegn, som fandt sted i begyndelsen af december. Ud over den 17-årige dreng, der døde, blev en 28-årig mand alvorligt såret, og en 15-årig dreng blev ramt i hånden.

I forbindelse med skyderiet i frisørsalonen har politiet tidligere oplyst, at to mænd ifølge vidner kom ind i frisørsalonen og affyrede skud. Herefter flygtede de til fods. De to mænd, der er anholdt i sagen, er blevet fremstillet i grundlovsforhør klokken 9.30.

ritzau