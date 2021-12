»Det har vi åbenbart ikke«: Peter Skaarup savner lighed for loven i Støjbergs rigsretssag

I 2018 vedtog Folketinget en lov, som I stemte for, der betyder, at en frihedsstraf – betinget eller ubetinget – altid fører til, at en lokalpolitiker ikke længere er valgbar. Hvordan kan Dansk Folkeparti så stemme imod at erklære Inger Støjberg uværdig på baggrund af hendes dom i Rigsretten?

»Det er ligesom at sammenligne æbler og pærer. Det helt særegne ved rigsretssagen og rigsretsinstrumentet er jo, at det er politikerne, der er anklagemyndighed. Det er politikernes flertal i Folketinget, der sender en person i Rigsretten. Så man kan ikke sammenligne med, hvad der foregår ude i et regionsråd og et byråd«