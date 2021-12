Kvinde kræves fængslet for hvidvask af over 32 milliarder

En kvinde er efter længere tid blevet udleveret fra England og kræves fængslet for at have kanaliseret godt fire milliarder euro – svarende til mere end 32 milliarder danske kroner – gennem en Danske Bank-filial i Estland, der nu er lukket. Det er kommet frem onsdag formiddag i Dommervagten ved Københavns Byret. Her fremstilles den 49-årige kvinde i grundlovsforhør.

Den 49-årige kvinde nægter sig skyldig. Hun sigtes for at have kanaliseret det enorme beløb fra december 2008 til marts 2016. Kriminaliteten skulle til dels være begået med to identificerede medgerningsmænd og nogle uidentificerede medgerningsmænd.

Gennem konti i den estiske filial fra 52 selskaber med adresse i Danmark skulle hun have konverteret eller overført penge, der direkte eller indirekte var udbytte, som stammede fra kriminelle forhold. Det skulle være med til at skjule eller sløre pengenes ulovlige oprindelse.

»Samlet blev indbetalt 4.312.963.650 euro, hvorefter 4.318.433.612 euro blev videreoverført fra selskaberne til flere forskellige udenlandske selskaber, selv om sigtede vidste eller bestemt formodede, at pengene stammede fra strafbare lovovertrædelser«, fremgår det af sigtelsen.

Den 49-årige kvinde har ikke pligt til at udtale sig i retsmødet, men det vil hun gerne. Blandt andet fortæller hun, at hun i flere år drev en virksomhed med sin mand, og at det kom bag på både hende og familien, da politiet kom til deres hoveddør i England sidste år.

»Der kom politi til vores hus og sagde, at jeg er sigtet i Danmark, og at jeg skal deporteres til Danmark. Min familie var i chok, mit barn græd, fordi vi er en fuldstændig almindelig familie med tre rene straffeattester. Det var ikke så sjovt«, siger hun.

Kvinden, der på grund af sin russiske baggrund taler med accent, fortæller i retten, at hun »selvfølgelig ikke« havde set komme, at hun ville blive sigtet for groft hvidvask af 32 milliarder kroner.

»Jeg var i chok, fordi jeg ved 100 procent – 200 procent – at jeg ikke har gjort noget forkert«, siger hun.

Den 49-årige kvinde er dansk statsborger, men har russisk baggrund. Hun er beskyttet af et navneforbud, hvilket ikke gør det muligt at beskrive den 49-årige nærmere. Da hendes advokat argumenterede for, at der skulle være navneforbud, sagde han blandt andet, at hun forventer at blive frifundet.

»Såfremt der overhovedet bliver rejst en sag«.

I alt tre personer er sigtet i sagen om hvidvask af milliarder af kroner. Efterforskningen i sagen har stået på siden sommeren 2019.

ritzau