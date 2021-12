Pressens minister er tavs om trusler mod pressen

For et par uger siden fik flere af Danmarks største mediehuse uventede gæster. De øverste chefer for Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) og Politiets Efterretningstjeneste (PET) var på besøg hos DR, Berlingske Media og JP/Politikens Hus for at advare mediechefer og chefredaktører om, at det kan koste årevis bag tremmer, hvis medierne afslører statens dybeste hemmeligheder.

Flere chefredaktører har fortalt, at de oplevede møderne som truende og intimiderende, og både danske og internationale presseorganisationer har i skarpe vendinger fordømt, at danske efterretningstjenester render rundt hos uafhængige medier for at påvirke deres arbejde.