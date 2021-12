Dommerformand om ny chance til Messerschmidt: »Nu har vi selv rettet op, og det er en absolut styrke«

Det er en styrkelse af det danske retssystem, at landsretten i dag har besluttet, at den såkaldte Meld- og Feld-sag med Morten Messerschmidt, Dansk Folkepartis næstformand og bejler til formandsposten i partiet, skal gå om.

Sådan lyder reaktionen fra Dommerforeningens formand, Mikael Sjöberg. Meldingen kommer, efter at landsretten har afgjort, at byretsdommer Søren Holm Seerup, der i byretten i Lyngby i august afgjorde, at Messerschmidt skulle idømmes seks måneders betinget fængsel, efter at han var blevet kendt skyldig i både dokumentfalsk og svindel med EU-midler i Meld- og Feld-sagen, kan opfattes som inhabil. Årsagen er, at dommer Seerup har liket en stribe opslag om Morten Messerschmidt på Facebook. Blandt andet har Søren Holm Seerup liket et opslag, der henviste til tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussens (S) berømte ord til Dansk Folkeparti: »Stuerene, det bliver I aldrig«.