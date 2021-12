»Pladen er ryddet«: Morten Messerschmidt går i offensiven

Artiklen er opdateret kl. 16.34 med blandt andet en kommentar fra Kristian Thulesen Dahl.

Morten Messerschmidts (DF) sag om EU-svig og dokumentfalsk skal gå om ved byretten, har Østre Landsret onsdag afgjort.

»Det betyder i hvert fald, at den dom, som jeg modtog i sommer, ikke længere gælder. Jeg er ikke dømt for noget«, siger Morten Messerschmidt (DF) uden for retten.

»Pladen er ryddet«, siger næstformanden i DF, som også vil ændre sin tilgang til formandsopgøret i Dansk Folkeparti.

»Næste gang vi mødes, bliver det også med en mere offensiv og ny stil«, siger Messershcmidt.

Han er opstillet som formand ved et ekstraordinært årsmøde 23. januar.

Flere i toppen af partiet har dog rejst tvivl, om Morten Messerschmidts formandsambitioner er realistiske, efter at han tidligere i år blev idømt seks måneders betinget fængsel.

Men dommer Søren Holm Seerup, der kendte Morten Messerschmidt (DF) skyldig ved Retten i Lyngby, kunne opfattes som inhabil, da han havde ’liket’ opslag om Messerschmidt på Facebook.

»Jeg er selvfølgelig glad over, at det, som vi har oplevet i Lyngby Byret, nu bliver slettet, og at den dom derfor ikke længere er gældende. Men det er klart, at det så tidsmæssigt kommer til at tage længere tid«, siger han.

»Det er godt for alle, der på et tidspunkt må stå i retssystemet, at der nu er truffet en afgørelse over, hvad en dommer kan tillade sig at have af forudindfattede holdninger til en sag, inden han afsiger en dom«.

Kandidat som ny formand for DF

Morten Messerschmidt er kandidat til formandsposten i Dansk Folkeparti, hvis medlemmer skal vælge en afløser for Kristian Thulesen Dahl ved et ekstraordinært årsmøde 23. januar.

Efter afgørelsen fra Østre Landsret onsdag siger den afgående partiformand:

»Umiddelbart, rent juridisk, så står Morten i en bedre situation«, siger Kristian Thulesen Dahl til TV2 News.

Thulesen Dahl tilføjer, at sagen ’jo desværre’ kører videre, og at man måske først i 2023 vil kende udfaldet efter en ankeafgørelse.

