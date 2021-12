Regionsformand advarer om risiko for ulighed

Regionerne kommer på ekstraarbejde, og der er risiko for, at der vil blive behandlet færre patienter i den kommende tid, efter at regeringen sammen med SF, Enhedslisten og Radikale Venstre har afskaffet patienternes ret til at vælge behandling på et privathospital, hvis ventetiderne på de offentlige sygehuse er for lange.

Det mener formanden for Danske Regioner, Stephanie Lose (V), der i sin egen syddanske region vil fastholde, at patienter, der ikke kan behandles inden for en rimelig tid på regionens sygehuse, skal have hjælp til at få behandling på et privathospital på regionens regning.