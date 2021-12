DMI's seneste prognose vil vække glæde hos mange børn

Torsdag 23. december, dagen før juleaften, er der udsigt til sne i det meste af landet. For nogle vil det vække glæde, at der kan være en jul med snedækket landskab i vente. Men de, der har langt til deres juledestination, bør sætte god tid af til køreturen, for der kan være glat på vejene, fortæller Trine Pedersen, der er vagthavende meteorolog hos Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

»Man bør give sig god til at komme afsted og komme sikkert frem. Der kommer allerede sne fra morgenstunden. Først i det midtjyske og i løbet af formiddagen breder det sig til resten af landet«, siger Trine Pedersen.

Ifølge Trine Pedersen kommer der formentlig til at falde mellem tre til otte centimeter sne.

»Det er over en bred kam i hele landet«, siger hun.

Advarer om glatte veje

I den sydligste del af landet vil der dog formentlig være lidt varmere, og derfor vil der nok falde mere regn end sne.

»Men i den centrale del af landet, kommer der mest sne«, siger Trine Pedersen.

Hun advarer om, at der kan være glatte veje.

»Det kommer an på, om de bliver ryddet eller ej. Selv om Vejdirektoratet er ude at rydde og salte vejene, så skal de også kunne følge med«, siger hun med henvisning til, at der vil falde sne hele dagen.

I Nordjylland vil der stoppe med at falde sne omkring eftermiddag, men resten af landet vil fortsat få en god portion sne.

»Vi skal over på den anden side af midnat, før der er tørvejr i hele landet«, siger Trine Pedersen fra DMI.

Der skal være sne i langt det meste af landet, før man kan betegne det som ’hvid jul’. Mere præcist skal 90 procent af landet være dækket af sne, før det kan kaldes en ’hvid jul’.

Ifølge DMI har Danmark oplevet hvid jul 9 gange de sidste 120 år. Det skete senest i 2010.

