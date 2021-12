230 mink og 60 ræve fundet i bure hos minkavler

Fødevarestyrelsen fandt onsdag 230 mink og 60 ræve på en farm i Løvel ved Viborg, som blev holdt ulovligt i bure, oplyser styrelsen i en pressemeddelelse.

Siden 29. december 2020 har det været ulovligt at have mink i Danmark, medmindre man maksimalt har fem mink. Siden 2017 har der som hovedregel været ulovligt at have ræve i bure.

Ejeren af minkfarmen vil blive politianmeldt, og minkene skal aflives. De 60 ræve skal afhændes. For eksempel til en zoologisk have. Alternativt skal de aflives.

Ritzau