Tilsneede nummerplader skaber kø ved Storebæltsbroen

Årets travleste rejsedag er blevet endnu mere hektisk på Storebæltsbroen, fordi det sner. Der er opstået kødannelser, fordi sneen sætter sig på en del af bilernes nummerplader.

Det indebærer, at nummerpladerne ikke kan aflæses af betalingssystemet, når de biler, der har en nummerpladeaftale, skal passere bommene. Alle adgange til broen mod Fyn skal derfor foregå manuelt, fortæller kommunikationschef i Sund & Bælt Lene Gebauer Thomsen.

Jens Kjær Nielsen, der er chef for betalingsanlægget på broen, beder indtrængende om, at bilister sørger for at få ryddet nummerpladen for sne, inden de når betalingsanlægget.

»En tredjedel af alle de nummerplader, der kommer, er helt ulæselige. Og det betyder, at de ikke kan betale via deres nummerplade. Så jeg vil gerne opfordre til, at de kører ind på tanken eller rastepladsen inden betalingsanlægget og renser nummerpladen«, siger han.

»Cirka tusind biler i timen vil betale med deres nummerplade i vestgående retning«, siger han.

Medmindre flere nummerplader bliver renset for sne, vil trafikken være travl frem til klokken 19, forventer Jens Kjær Nielsen.

Lene Gebauer Thomsen fortæller, at bilisterne nok skal komme over.

»De får i stedet hjælp manuelt af vores personale, så de selvfølgelig kommer igennem. Det skaber bare lidt ventetid. Jeg kan ikke sige, hvor lang køen er, men det er vores travleste time lige nu. Derfor er der bare ekstra meget tryk på trafikken«, siger Lene Gebauer Thomsen.

På Twitter advarer Sund & Bælt om kø.

»Ved betalingsanlægget i Halsskov advares der imod kødannelse«, står der.

Samtidig er der torsdag eftermiddag sket et mindre uheld på broen i retningen mod Sjælland.

Opdateres ...

Ritzau