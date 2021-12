»Vi bliver 20 til nytår. Min bror har fået nye lunger, men hospitalet har sagt god for det«

På Sundholmsvej 95 på Amager står folk i kø for at købe batterier og bomberør. For det skal ikke gå ud over fyrværkeriet, at sundhedsmyndighederne anbefaler, at man holder nytårsselskabet mindre end sædvanligt. Vi har spurgt fire danskere, hvad de skal nytårsaften, og hvor mange de bliver.