1.012 kilo ulovligt fyrværkeri. Så stor en mængde har Toldstyrelsen beslaglagt i løbet af knap et år, viser en foreløbig opgørelse, som styrelsen har lavet. Og det er rekordmeget, oplyser Toldstyrelsen i en pressemeddelelse.

Det er i perioden 1. januar til 15. december 2021, at den enorme mængde ulovlige fyrværkeri er blevet opdaget.

I 2020 blev 604 kilo ulovligt fyrværkeri beslaglagt.

»Vi har aldrig før set så meget ulovligt fyrværkeri i toldkontrollen, som vi gør lige nu«, udtaler kontroldirektør i Toldstyrelsen Michael Lund i pressemeddelelsen.

»Hvad enten der er tale om borgere, der uvidende bryder reglerne eller organiseret kriminalitet, sætter man mange menneskers helbred i fare, også sit eget, fordi fyrværkeriet kan være produceret uden hensyn til almindelige regler for produktsikkerhed«.

En stor del af det ulovlige fyrværkeri er sendt fra Østeuropa. Her finder myndighederne alt fra kanonslag og batterier til røggranater og romerlys.

Fejl ved hver femte testede produkt

Sikkerhedsstyrelsen har i november, måneden inden fyrværkerisalget i december, testet over 500 fyrværkeriartikler. Det viste sig, at der var fejl ved hver femte af de testede produkter. De skal derfor fjernes fra markedet.

Lene Nørskov Svensson, temaleder hos Sikkerhedsstyrken, fortæller, at det er set før, at sælgerne ikke ved, at det, de sælger, er ulovligt.

»Sælgerne har jo først og fremmest et ansvar for, at produktet er CE-mærket og mærket på dansk. Det er de forpligtet til, for det står i lovgivningen«.

» Men i tilfælde af, at en fabrikant har fået tilbagetrukket et produkt og ikke giver beskeden videre, kan det ske, at sælgeren ikke ved, at det, han sælger, er ulovligt. Hvis sælgerne ved det, er det selvfølgelig dem, der overtræder reglerne«.

»Når vi har fundet det på en kontrol, skal vi så finde ud af, hvem der har lavet en fejl, så de rigtige bliver straffet«.

Rådet til forbrugerne er også meget klart fra Sikkerhedsstyrelsen.

»Forbrugerne skal altid vælge et officielt salgssted. De skal tjekke, at det er CE-mærket og mærket på dansk. På hjemmesiden produkter.dk har man også muligheden for at se, om det produkt, man har købt, er kategoriseret som et farligt produkt«, siger Lene Nørskov Svensson.

I Danmark begynder fyrværkerisalget 15. december og slutter 31. december.

Det er tilladt at affyre fyrværkeri fra 27. december til og med 1. januar.

Alt fyrværkeri skal være CE-mærket for at være lovligt.

ritzau