Politiet leder efter gerningsmænd efter skyderi i Holbæk

Politiet var natten til tirsdag til stede ved Ladegårdsparken Øst i Holbæk efter en anmeldelse om skyderi.

Det oplyste vagtchef Lars Galasz ved Midt- og Vestsjællands Politi.

Under efterforskningen fandt politiet skudhuller i en dør og patronhylstre, men ingen er kommet noget til.

Tirsdag eftermiddag leder politiet fortsat efter to gerningsmænd, som vidner så flygte. De beskrives som 18-20-årige, 160-170 centimeter høje, begge iført mørkt tøj, den ene i sort dunvest og kasket.

»Vidner og andre, der har været i området før, under og efter skyderiet opfordres til at kontakte politiet med oplysninger om eventuelle mistænkelige personer eller køretøjer i området, idet politiet ikke umiddelbart fik identificeret de to flygtende mænd i området«, skriver politiet i sin døgnrapport.

Det var nogle borgere i området, som ringede til politiet cirka klokken 22.30 og fortalte, at der var blevet afgivet skud.

»Men da vi kommer frem, var der fuldstændigt stille og roligt«.

»Vi får fat i nogle lokale, som siger, at der blev skudt nytårskrudt af, men at der ellers ikke var sket noget, sagde Lars Galasz natten til tirsdag.

Men der viste sig alligevel at være noget om snakken fra de bekymrede borgere, der havde henvendt sig til alarmcentralen.

Cirka 45 minutter senere fandt betjentene nemlig et gerningssted, hvor der var huller i døren.

Det er bestemt ikke første gang, at Ladegårdsparken er centrum for skyderier.

12. september anholdt politiet to personer, efter at der blev anmeldt et skyderi ved boligblokkene. Da betjentene nåede frem til stedet, fandt de adskillige patronhylstre, der bestod af løse skud.

Også i starten af oktober måtte politiet rykke ud, efter at bekymrede borgere havde meldt om skud i Ladegårdsparken. Igen kunne politiet konstatere patronhylstre på jorden.

Ingen af gangene blev nogen ramt af skuddene.

I foråret 2019 gik det dog helt galt i området, da en 18-årig mand blev dræbt som led i en rockerkonflikt. To rockere fik livstidsdomme for drabet.

ritzau