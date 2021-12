»De har gjort det, som politikerne har anbefalet henover årene. Nu bliver de straffet meget hårdt«

Husstande med elregninger, der bliver 500 kroner dyrere. Om måneden. Og familier, som kan se frem til en mangedoblet varmeregning, fordi deres hus er opvarmet af naturgas.

Det er baggrunden for, at Kristendemokraternes Jens Rohde har opfordret de øvrige partier bag finansloven 2022 til at indkalde finansminister Nicolai Wammen (S) for at drøfte, hvordan politikerne vil hjælpe de betrængte husstande.