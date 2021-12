Rapport om hjælpepakker skal ruste politikere til nye epidemier

En arbejdsgruppe har afleveret en rapport med 18 principper, der skal hjælpe politikerne i arbejdet med hjælpepakker under fremtidige epidemier, oplyser Erhvervsministeriet i en pressemeddelelse.

Arbejdsgruppen blev nedsat af et bredt flertal af Folketinget i foråret 2021 for at lave principper for kompensation, som skal kunne tilgodese erhvervs- og kulturliv ved fremtidige epidemier. Ideen var, at principperne skulle gøre politikerne bedre rustet til fremtidige epidemier.

Nu har arbejdsgruppen så afsluttet sit arbejde og afleveret en rapport, der indeholder 18 principper om hjælpepakker. Principperne er fordelt inden for fire overordnede temaer, som dækker overvejelserne bag eventuelle hjælpepakker. Det omfatter blandt andet valg af hjælpepakker og det konkrete design samt udfasning og genetablering af markedsvilkår.

Arbejdsgruppen peger eksempelvis på, at kompensation i form af hjælpepakker bør anvendes i forbindelse med sundhedskriser, hvor virksomheder begrænses betydeligt i at drive forretning, og at det konkrete valg af hjælpepakker bør bero på den konkrete krisesituation.

»I en krisesituation er det fællesskabet, som må træde til«, siger erhvervsminister Simon Kollerup (S) i pressemeddelelsen.

»Derfor har et bredt flertal i Folketinget, siden corona kom til Danmark for snart to år siden, holdt hånden under dansk erhvervsliv, kulturliv og danske arbejdspladser med hjælpepakker for store milliardbeløb. Senest har vi genåbnet en række kendte ordninger. Jeg er glad for, at vi nu har fået en rapport, der samler op på de erfaringer, der er gjort, og som giver et bidrag til, hvordan vi skal indrette os ved fremtidige epidemier. Jeg ser frem til at drøfte principperne med aftalepartierne i begyndelsen af det nye år«, siger Kollerup.

Arbejdsgruppens arbejde har været en del af aftalen om den nye epidemilov. Den blev indgået mellem regeringen, Venstre, De Radikale, SF, Enhedslisten, De Konservative, Liberal Alliance og Alternativet.

ritzau