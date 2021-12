Militærfly vender hjem efter jagt på smuglere i Frankrig

Et dansk militærfly, som har været med til at overvåge Den Engelske Kanal i et forsøg på at stoppe menneskesmuglere, er torsdag vendt hjem.

Det skriver Forsvaret på Twitter.

Challenger-flyet har fløjet 12 missioner og brugt omkring 65 flyvetimer langs kysten. Det oplyser Morten Valentin Jensen, der er presseofficer ved Flyvestation Aalborg.

»Det, der har gjort opgaven her anderledes, har været, at normalt flyver vi ud til havs, og så kigger vi på det, der sker til havs, og dermed kan vi jo kun konstatere, at der er flygtningebåde på vej«.

»I det her tilfælde kunne vi kigge ind på kysten og også se, hvad der skete på land og dermed prøve at tage nogle af tingene i opløbet, før folk kom i bådene og kom til havs og dermed bragte sig selv i livsfare«, siger han.

Militærflyet ankom til den franske by Lille 1. december. Det skulle oprindeligt have opereret fra Malaga i Spanien, men blev i stedet omdirigeret til Lille i Frankrig.

Det skyldtes udviklingen i Den Engelske Kanal, hvor 27 personer mennesker omkom ved et forlis i kanalen i slutningen af november.

