I juni blev Claus Thykjær fyret fra posten som kommunaldirektør i Greve Kommune. For at gøre ondt værre valgte et enigt byråd to måneder senere at politianmelde den tidligere topembedsmand for uretmæssigt at have brugt et kommunalt kreditkort til private formål.

Politiet mener dog ikke, at Claus Thykjær har begået noget strafbart. Han oplyser på Facebook og Linkedin, at han lillejuleaften fik besked om, at Midt- og Vestsjællands Politi, som har efterforsket sagen, ikke har fundet grundlag for at rejse sigtelse.